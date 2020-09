Ufficiale l'addio di Baldissoni. Mayoral si avvicina

L'occasione di festeggiare il primo successo della nuova proprietà fermata sul più bello. Il 2-2 con la Juve lascia sensazioni miste. Senza dubbio positive per la prova della squadra, meno per le occasioni sprecate e per il risultato. Una Roma che però continua a guardare al futuro. Ufficiale oggi l'addio di Mauro Baldissoni, prima direttore generale e poi vicepresidente che ha accompagnato tutta la gestione Pallotta, dall'insediamento fino alla cessione del club ai Friedkin. Capitolo mercato: stretta finale per Borja Majoral, in vista l'ultimo tentativo per il ritorno di Smalling.

