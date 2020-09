Calciomercato Roma, stallo con il Fenerbache per l'uscita di Perotti. Nuovo tentativo nelle prossime ore

La Roma continua a lavorare sul mercato in uscita per alleggerire la rosa troppo lungo, che non permette a Fonseca di avere a disposizione i giocatori più utili per il proprio gioco. Tra i nomi in uscita c'è anche quello di Diego Perotti, che da giorni sembrava ormai prossimo a raggiungere il Fenerbache. Come riportato però dal giornalista Flavio Maria Tassotti attraverso il proprio profilo Twitter, il giocatore e il club turco non avrebbero raggiunto un accordo e la trattativa sarebbe in stallo. I giallorossi faranno un nuovo tentativo per riavvicinare le parti nelle prossime ore.