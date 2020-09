Calciomercato Roma, l'entourage di Torreira non esclude il possibile arrivo in giallorosso

La Roma è al lavoro sul mercato per regalare a mister Fonseca la miglior rosa possibile per la stagione. Uno dei nomi che era stato accostato ai giallorossi nei giorni scorsi è stato quello di Torreira, centrocampista in forza all'Arsenal, che poteva sbarcare nella Capitale. Secondo quanto riportato da Paolo Rocchetti attraverso il proprio profilo Twitter, il calciatore non ha ancora deciso dove trasferirsi prima della chiusura del mercato e la Roma continua a essere un'opzione valida per il suo entourage.