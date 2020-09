LIVE - Calciomercato Roma, accordo vicino per Borja Mayoral: prestito annuale a un milione con diritto di riscatto a 13

Sembra prossimo alla chiusura l'affare tra Roma e Real Madrid per Borja Mayoral, attaccante per rinvigorire il reparto offensivo giallorosso. Il giocaotre è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto nella Capitale se si trovasse l'accordo per il rinnovo con i Blancos.

17:20 -L'accordo per l'arrivo dell'attaccante spagnolo non sarebbe ancora concluso. Secondo quanto riportato dal portale di calciomercato, il Real Madrid non ha dato il via libera per chiudere l'operazione perché il tecnico Zidane non vorrebbe privarsi dello spagnolo per questa stagione. Per il francese sarebbe meglio cedere Jovic, ma sarebbe in corso la conference call per discutere del cartellino di Mayoral.

16:05 - Come scrive il giornalista Jacopo Aliprandi su Twitter, le parti sono al lavoro per il passaggio dello spagnolo in giallorosso in prestito annuale ad un milione con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Il classe 1997 rinnoverà prima con il Real, essendo in scadenza nel 2021.