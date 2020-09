PARISI: "Fonseca ha preparato benissimo la partita" - BIAFORA: "La posizione del tecnico si è rafforzata" -RENGA: "Bello vedere i Friedkin in tribuna"

Il pareggio con la Juventus rilancia la Roma di Fonseca, che - a detta di tutti - alla vigilia del match con i bianconeri sembrava destinata alla sconfitta. Per Filippo Biafora il risultato positivo rafforza la posizione del tecnico: "Credo che dopo ieri la posizione di Fonseca diventi molto più solida. Tolto il finale, la Roma ha fatto un'ottima partita". Dello stesso avviso anche Giovanni Parisi che però critica la gestione dei cambi: "Fonseca ha preparato benissimo la partita, mentre la gestione non è stata all'altezza della preparazione. Spero che il match di ieri sia un punto di partenza".

Roberto Renga invece si sofferma sulla presenza dei Friedkin sugli spalti: "Un bell'effetto anche vedere i Friedkin in tribuna. Era tempo che non vedevo una Roma così, una squadra impressionante. Anche Fonseca è stato perfetto, l'unico errore è stato togliere Santon".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Pedro è di livello superiore, di livello internazionale. Ho visto veramente una bella Roma, un'altra squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Fonseca ieri l'ha preparata bene, ma è stato tradito dai senatori, da Dzeko e Mkhitaryan. Non ho capito perchè sul finale si è accontentato del pareggio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Fonseca ha preparato benissimo la partita, mentre la gestione non è stata all'altezza della preparazione. Spero che il match di ieri sia un punto di partenza, che lo spirito visto sia subito riproposto e che la società acceleri sul mercato. Ti sarebbe stato stretto il 2-1, figuriamoci il 2-2. Dzeko? Per me è stato uno dei migliori, peccato per i gol sbagliati (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

La Roma avrebbe meritato di più e non me la sento di condannare Fonseca: ha messo sotto più volte la Juve preparando la gara nel caos più assoluto, dopo una settimana densa di polemiche (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Era tempo che non vedevo una Roma così, una squadra impressionante. Anche Fonseca è stato perfetto, l'unico errore è stato togliere Santon. Bisogna vedere se la Roma sarà sempre questa. Un bell'effetto anche vedere i Friedkin in tribuna (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Il migliore della Roma è stato Pirlo, ha lasciato tantissimi spazi ai giallorossi (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Dzeko ha sbagliato il gol, ma se l'era costruito da vero campione. La Roma ha giocato una grande partita, non poteva passare da vittima sacrificale. Fonseca ha indovinato quasi tutto, Pirlo invece ne ha azzeccate poche. Vedere i Friedkin per la seconda volta in tribuna credo sia una bella iniezione di fiducia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Credo che dopo ieri la posizione di Fonseca diventi molto più solida. Tolto il finale, la Roma ha fatto un'ottima partita. Quello che mi lascia perplesso è la questione dei cambi (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92,7)

Il problema della Roma è che i cambi dalla panchina non spostano nulla. A centrocampo non hai un'alternativa (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92,7)