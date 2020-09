Calciomercato Roma, il Tottenham ha offerto 25 milioni per Ibanez. I giallorossi hanno rifiutato la proposta

Il Tottenham da alcuni giorni sembra stiano trattando con l'Inter per il cartellino di Skriniar, centrale difensivo nerazzurro. Il club inglese però avrebbe cercato di portare a termine un altro colpo per la propria difesa guardando sempre la Serie A, in particolare con la Roma. Secondo quanto riportato infatti dal giornalista Checco Oddo Casano, gli Spurs avrebbero offerto ai giallorossi 25 milioni più bonus per il cartellino di Ibanez. La richiesta è stata respinta dalla Roma, che ha deciso di puntare sul brasiliano per questa stagione.

