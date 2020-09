I VOTI DEGLI ALTRI - Veretout 'un colosso', Kumbulla 'è già pronto', Dzeko 'un disastro quando si tratta di segnare'

LR24.IT - Esordio casalingo per la Roma di Paulo Fonseca, che ha di che rammaricarsi contro la Juventus. Giallorossi capaci per due volte di portarsi in vantaggio e sempre rimontati. Decisivo Jordan Veretout, (7,64) autore di una doppietta: "Seconda doppietta con la maglia della Roma. Un colosso, sempre al centro del gioco: forza, personalità. Il migliore." (Il Messaggero)

Torna al centro dell'attacco Edin Dzeko (5,57), ma pesano i gol sbagliati: "Era l’uomo più atteso dopo il mancato arrivo alla Juve. Grande partita, fino a quando si tratta di tirare e segnare il 3-1: lì è un mezzo disastro. (Corriere della Sera)

Esordio positivo per Kumbulla (6,14): "Debutto? Quale debutto. Un anno di Verona ed è già pronto per il grande calcio. Grande fisico, centimetri e prospettiva di crescita" (La Gazzetta dello Sport). Bene anche il compagno di reparto Ibanez (6,43): "Trasforma rischi in opportunità. (La Repubblica)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, La Repubblica, Il Romanista)

Mirante 6

Mancini 5,57

Ibanez 6,43

Kumbulla 6,14

Santon 5,93

Pellegrini 6,07

Veretout 7,64

Spinazzola 6,57

Pedro 6,28

Mkhitaryan 6,36

Dzeko 5,57

Peres 5,07

Diawara 5,6

Fonseca 6,28





