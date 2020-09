Se dovesse concretizzarsi la cessione di Skriniar al Tottenham, il grande obiettivo dell'Inter resta Smalling. In forte ribasso la candidatura di Kabak, il preferito per giocare in un reparto a tre è Milenkovic della Fiorentina, ma il più semplice da agganciare in sede di mercato è l'ex giallorosso: qui l’Inter sta progettando un’offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto.

(gasport)