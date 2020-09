Si complica l'operazione Milik. Dzeko può restare nella Capitale. Errore nella lista di Verona con Diawara: giallorossi rischiano sconfitta a tavolino

La Roma continua a lavorare sul mercato, ma quello che da giorni sembrava ormai un affare chiuso è praticamente ormai saltato. Sembra infatti che l'arrivo di Milik nella Capitale non sia più così scontato, visti i problemi tra giocatore e club azzurro e visto anche che la Juventus ha ottenuto il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. In questo modo Dzeko non potrebbe più approdare a Torino e resterebbe nella Capitale.

Intanto i giallorossi devono anche risolvere un problema relativo alla gara contro l'Hellas Verona. Sembra infatti che la Roma abbia sbagliato a inserire il nome di Amadou Diawara nella lista dei 25 giocatori consegnata alla Lega, il centrocampista era inserito infatti tra gli under 22, e per questo motivo ora rischierebbe di veder annullato lo 0-0 ottenuto e di subire una sconfitta a tavolino per 3-0.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL ROMANISTA - RIAPRE AI MILLE L'OLIMPICO. L'ACCESSO SARA' SU INVITO

IL TEMPO - RIVOLUZIONE FRIEDKIN: RANGNICK, ALLEGRI O SARRI, LA ROMA È GIA' NEL FUTURO

TRIGORIA: SEDUTA MATTUTINA PER I GIALLOROSSI. REGOLARMENTE IN CAMPO DZEKO

CALCIOMERCATO ROMA: LO UNITED VALUTA DI REINTEGRARE SMALLING SE NON ARRIVERA' UN'OFFERTA ADEGUATA

QUOTE, ALLEGRI-ROMA: PER I BOOKMAKER SI PUO' FARE. GIALLOROSSI IN POLE A 3,50

CALCIOMERCATO ROMA, BERTA (DS ATLETICO MADRID): "PER ARIAS STIAMO PARLANDO ANCHE CON I GIALLOROSSI"

ROMA-MILIK, SI COMPLICA LA TRATTATIVA PER PORTARE IL POLACCO NELLA CAPITALE. LA JUVENTUS PRENDE MORATA: DOMANI LO SPAGNOLO A TORINO

ROMA, ERRORE CON IL NOME DI DIAWARA NELLA LISTA DI VERONA: I GIALLOROSSI RISCHIANO LA SCONFITTA PER 3-0 A TAVOLINO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24