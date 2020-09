Trigoria: Dzeko al 'Bernardini' in attesa di novità dal mercato (VIDEO)

Edin Dzeko, al pari di Arek Milik è in attesa del via libera dalla propria società per raggiungere la sua nuova destinazione. Che nel caso del bosniaco corrisponde alla Juventus, prossima avversaria della Roma in campionato. Il numero 9 giallorosso, intorno alle 9, è arrivato regolarmente a Trigoria per l'allenamento mattutino che aprirà la marcia verso la sfida di domenica prossima.