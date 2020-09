CORSI: "Se Friedkin vuole far crescere la Roma, dovrebbe allontanare Fonseca e Fienga" - ORSI: "Date al tecnico le condizioni per potersi esprimere"

Due giorni dopo Verona-Roma, nell'etere romano si parla del futuro di Paulo Fonseca, tra chi crede in lui e chi ne vorrebbe un allontanamento, come Mario Corsi: "Se Friedkin vuole far crescere la Roma, dovrebbe allontanare Fonseca e Fienga. Perché Fienga? Per la gestione dilettantesca della trattativa Milik.". Secondo Nando Orsi, invece, il portoghese meriterebbe fiducia: "Date a Fonseca le condizioni per potersi esprimere, sta giocando senza i 4 migliori dell’anno scorso. Vi rendete conto di come ha fatto la formazione? Non c’era nessuno"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Dopo una partita in cui hai consegnato a Fonseca una squadra monca, perché gli hai dato solo Pedro, ora il tecnico è in discussione? Lo 0-0 con il Verona era un risultato già scritto, si sapeva che sarebbe stata una partita di una noia mortale. Date a Fonseca le condizioni per potersi esprimere, sta giocando senza i 4 migliori dell’anno scorso. Vi rendete conto di come ha fatto la formazione? Non c’era nessuno! (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dove sta la logica? Se non c’era fiducia in Fonseca, perché non è stato cambiato prima? (ZELJKO PANTELIC, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Una squadra senza punte e senza terzini. Ora aspettiamo Bruno Peres per giocare a calcio. No vabbè, parliamone… Capisco il nodo Milik, non dipende sicuramente solo dalla Roma ma finchè la trattativa è in essere o fai giocare Dzeko o fai giocare un altro. Non si può giocare a calcio senza punte, non si può! (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho la sensazione che, ad allenatori invertiti, la Roma avrebbe vinto sabato. Fonseca? Lo vedo in bilico, non sono sicuro che lo vedremo sulla panchina della giallorossa nei prossimi mesi... (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Confermare Fonseca a luglio e discuterlo (notizie o no) dopo i primi 90’ stagionali sarebbe assurdo e - in merito alle tempistiche - ridimensionerebbe pure l’intelligenza della nuova proprietà. Che fai, lo cacci dopo mercato e preparazione per un sostituto che non ha scelto la squadra e dovrebbe ripartire da zero a stagione in corso? Lo troverei illogico e anche irrispettoso nei confronti del portoghese. (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Friedkin vuole far crescere la Roma, dovrebbe allontanare Fonseca e Fienga. Perché Fienga? Per la gestione dilettantesca della trattativa Milik. Friedkin non sapeva che Milik avesse entrambi i crociati operati, lo ha saputo dopo la visita in Svizzera, per questo poi ha chiesto a Fienga di trattare sul prezzo. Questa è la storia, raccontatela ad altri la storia delle multe (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Credo che la vicenda Dzeko-Milik andrà risolta entro questa settimana. Jovic? Al momento il Real chiede 10 milioni per il prestito oneroso, poi se negli ultimi giorni di mercato abbassasse le pretese… (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)