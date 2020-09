LIVE - Roma, errore con il nome di Diawara nella lista di Verona: i giallorossi rischiano la sconfitta per 3-0 a tavolino

La Roma rischia di veder modificato il proprio tabellino della gara pareggiata 0-0 nella prima gara di campionato contro l'Hellas Verona. C'è infatti la possibilità che la vittoria sia assegnata per 3-0 a tavolino ai gialloblù, visto che il nome di Amadou Diawara non è stato riportato nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma alla Lega tra gli over 22, come doveva essere, ma era stato lasciato tra gli under.

18:30 - La Roma ha contro un precedente, che è quello di Sassuolo-Pescara, in cui gli emiliani sono stati costretti a perdere a tavolino 3-0 per aver schierato Ragusa che non era inserito nella lista dei 25 giocatori.

18:00 - Come riportato anche sul sito ufficiale della Lega Serie A nella lista dei giocatori consegnata dalla Roma il nome di Diawara non compare né tra gli over 22 né tra gli over 22 formati in Italia, come si può vedere nella foto che segue.

17:40 - Verona-Roma, prima giornata di campionato, è terminata 0-0 ma per l’omologazione del risultato bisognerà però aspettare la sentenza del giudice sportivo, scrive il sito del quotidiano sportivo. Da regolamento Amadou Diawara non avrebbe potuto giocare in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli over.

All'inizio di ogni stagione, infatti, ogni squadra deve presentare una lista di 25 giocatori a cui aggiungere gli under 22 che vuole. Nella scorsa stagione il centrocampista era presente in quest'ultima lista, ma ha compiuto 23 anni il 17 luglio e quindi doveva essere inserito in quella principale, cosa però che non è stata fatta.

Il regolamento prevede la sconfitta per 3-0, come è successo nel 2016 al Sassuolo. In tal caso la Roma sarebbe pronta a fare ricorso in quanto l'errore "è stato fatto in buonafede e non con l’intento del dolo o della frode", avendo i giallorossi a disposizione 4 slot liberi.

