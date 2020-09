Riapre ai mille l'Olimpico. L'accesso sarà su invito

[...] Per la prima gara “riaperta” si procederà a inviti, che con tutta probabilità la Roma inizierà a elargire dal settore corporate, tradotto, dai partner commerciali. Non sarà ancora consentito, dunque, l’accesso agli abbonati, almeno per ora, per iniziare a consumare i voucher del periodo non goduto a causa della pandemia da coronavirus. Anche se in questa settimana la società tenterà di studiare (anche per il futuro) alcune idee che possano coinvolgere anche i semplici tifosi.

Né sarà possibile, vista la capienza ridottissima, invitare i 5.000 medici in prima linea, come annunciato durante la chiusura dal club. Ad aprire alle mille unità sarà la sola tribuna Monte Mario, quindi il settore non a favore di telecamere. [...]

(Il Romanista)