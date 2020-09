A confermare le indiscrezioni circa un interesse della Roma per Santiago Arias, terzino destro classe 1992 seguito da tempo dai giallorossi, è il direttore sportivo dei Colchoneros, Andrea Berta. "Per Arias stiamo parlando con Roma, Everton e Psg, non con il Bayer Leverkusen", ha dichiarato il ds come riporta la rivista tedesca. Berta ha anche ipotizzato la formula di trasferimento: "E' possibile un prestito con obbligo di riscatto dopo dieci presenze".

(kicker.de)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE