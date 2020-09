Calciomercato Roma: lo United valuta di reintegrare Smalling se non arriverà un'offerta adeguata

Paulo Fonseca non ha nascosto i propri desideri: Chris Smalling deve tornare alla Roma. La trattativa per il difensore inglese, però, va avanti ormai da mesi e non ha visto significativi passi in avanti con lo United che resta fermo alla richiesta di 20 milioni di sterline mentre da Trigoria l'offerta non ha ancora superato i 12 milioni. Così, nonostante sia rimasto escluso dai convocati nell'ultimo weekend, ora Solskjaer valuta di reintegrarlo in rosa se non dovesse arrivare una proposta in linea con le richieste del club.

(theathletic.com)

