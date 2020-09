Fienga su Dzeko: "È il nostro capitano e lo sarà finché vorrà". Kolarov a Milano per le visite mediche, Riccardi va al Pescara. Presentata la terza maglia

"Dzeko è il nostro e lo sarà finché vorrà", così ha parlato il Ceo della Roma Guido Finega durante il 'Premio Calabrese', in cui era presente anche Daniele De Rossi. Nel frattempo Kolarov era a Milano per sostenere le visite mediche, domani sarà ufficialmente dell'Inter. Saluta anche il giovane talento Alessio Riccardi, che si accaserà al Pescara, il centrocampista su Instagram: "Spero sia un arrivederci". Infine presentata oggi la terza, sarà in vendita dal 23 settembre.

