Roma, svelata la terza maglia: sarà nera con maniche arancioni, in vendita dal 23 settembre (FOTO, VIDEO E COMUNICATO)

Svelata anche la terza maglia della Roma. Dopo la prima divisa che ha già debuttato nelle ultime gare di campionato e la seconda maglia bianca, il club giallorosso lancia anche l'ultimo kit ufficiale prodotto da Nike. Rispettate anche in questo caso tutte le anticipazioni dei mesi scorsi. La terza maglia sarà nera con maniche e colletto arancione, inserti grigi sui fianchi e logo monocromatico, sempre di colore arancione. Il nuovo kit sarà in vendita a partire dal 23 settembre su www.asromastore.com e negli AS Roma Store. Colori e design che ricordano la terza divisa delle stagioni 1998-99 e 2010-11.

Questo il comunicato ufficiale del club:

"La terza maglia della stagione 2020-21 fonde lo stile dell’AS Roma con il meglio dell'eredità Nike Air Max.

I colori utilizzati nel kit, nero, arancione e grigio ricorderanno ai tifosi la terza maglia del 1998-99, mentre la stampa safari è la celebrazione di alcune delle sneakers più ricercate di Nike.

Creazione originale di Tinker Hatfield, la texture safari è destinata a dare un tocco più fashion a qualsiasi outfit casual.

La nuova terza maglia 2020-21 dell’AS Roma è di color nero corvino, con inserti arancioni vivaci sulle spalle e che si congiungono in uno scollo a V.

Lo stemma del club, in versione arancione e nero, e lo swoosh Nike si trovano sul petto mentre l'iconica stampa safari corre lungo i lati della maglia.

Completano il look i pantaloncini e calzettoni neri, entrambi con dettagli arancioni.

Il legame che unisce Roma e Air Max continua anche nella produzione della nuovissima NBHD Air Max 90, che verrà rilasciata come parte della più ampia collezione del club"

(asroma.com)