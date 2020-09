Calciomercato Roma: nessuna offerta ufficiale per Depay. Barcellona in vantaggio

La serata di ieri è stata scossa dalle parole del presidente del Lione, Aulas, che ha inserito la Roma tra le pretendenti a Depay. Contattato da LAROMA24, poi, il numero uno francese ha corretto il tiro parlando di "interesse non diretto" da parte dei giallorossi. Una linea seguita anche nelle informazioni raccolte dal giornalista Fabrizio Romano che su Twitter scrive come "al momento non ci sia nessuna offerta ufficiale dalla Roma". Il Barcellona, continua nel tweet, è in testa alla corsa per Depay dopo aver iniziato i colloqui con gli agenti.

At the moment there’s no official bid from AS Roma to sign Memphis Depay. Barcelona are leading the race after starting contact with his agents - but not advanced negotiations yet with OL. Koeman is pushing to sign Wijnaldum. It’s up to the club, considering Thiago too. ?? #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2020