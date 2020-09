Twitter, il cordoglio della Roma per Willy Monteiro: "Riposa in pace, romanista"

Willy Monteiro Duarte è il giovane morto per un'aggressione subita nella giornata di ieri a Colleferro, vicino Roma. Il club giallorosso, su Twitter, ha pubblicato un messaggio per la scomparsa del ragazzo: "Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista".

