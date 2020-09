Si avvicina la prima esperienza di Riccardi lontano da Roma: il centrocampista classe 2001, considerato da tempo uno dei gioielli del vivaio romanista, andrà al Pescara in prestito. E' in corso in queste ore lo scambio di documenti tra le due società che permetterà a Riccardi di vivere la sua prima stagione da calciatore di prima squadra, in Serie B.

(gianlucadimarzio.com)

