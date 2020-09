Trigoria, nuova settimana di lavoro: alle 17 seconda seduta di giornata (FOTO)

Dopo il primo test disputato sabato contro la Sambenedettese e il giorno di riposo concesso ieri da Fonseca, la Roma si è ritrovata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare una nuova settimana di preparazione in vista del debutto in campionato contro il Verona il 19 settembre. Mercoledì e sabato, invece, sono previste le amichevoli con Frosinone e Cagliari.

La squadra, senza i nazionali e i giocatori positivi al Covid-19 (Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert), è scesa in campo al mattino per la prima seduta della giornata, alle 17.00 è in programma il secondo allenamento odierno.