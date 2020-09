MELLI: "Friedkin mandi un segnale: Suarez o Lewandowski" - ROCCHETTI: "Depay offerto da qualche intermediario"

Poco più di 10 giorni e sarà già campionato con Hellas Verona-Roma che aprirà il campionato giallorosso. A tenere banco, però, sono i movimenti di mercato. "La cessione di Fazio al Cagliari è ben impostata ma manca ancora l’accordo tra i sardi e il giocatore" l'aggiornamento di Filippo Biafora. Franco Melli, invece, alza il tiro: "La Roma ha bisogno di rifare tutto l’attacco. E non mi piace nemmeno Milik, serve un grande giocatore. Se Friedkin deve mandare un segnale, prenda Suarez o Lewandowski…".

"Mi aspetto Smalling da un momento all'altro, non mi spiego perché non sia ancora arrivato" il pensiero di Federico Nisii.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Il weekend dal punto di vista del mercato è stato davvero tranquillo, non si è mosso praticamente nulla: non ci sono novità su Dzeko e sulle altre operazioni che la Roma sta cercando di chiudere. Oggi dovrebbe essere formalizzata la cessione di Kolarov: in serata il giocatore dovrebbe essere a Milano. La cessione di Fazio al Cagliari è ben impostata ma manca ancora l’accordo tra i sardi e il giocatore: l’argentino chiede un triennale mentre il club offre un biennale, vedremo come si evolverà (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Dzeko dovesse partire, la Roma avrebbe quasi l’obbligo di prendere un sostituto degno, di livello. Compito tutt’altro che semplice in questo momento visto che il club giallorosso è fuori dalla Champions e non ha un grandissimo appeal per giocatori di primissima fascia (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dopo le parole di Aulas di ieri sera, mi viene da pensare che Depay sia stato offerto da qualche intermediario, so che il Barcellona è forte sul giocatore. Totti, con un ruolo definito, sarebbe assolutamente un punto di forza per la Roma (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dzeko? Un centravanti di primissima fascia che gioca una partita su 5. Voi siete felici che Dzeko resti alla Roma? E io vi dico che la Roma arriva quinta. La Roma ha bisogno di rifare tutto l’attacco. E non mi piace nemmeno Milik, serve un grande giocatore. Se Friedkin deve mandare un segnale, prenda Suarez o Lewandowski… (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sono contento che Suarez vada alla Juve, così Dzeko resta alla Roma. Sarà meglio avercelo o no, visto che lo voleva la Juve? E ancor prima lo voleva l’Inter, non proprio gli ultimi club al mondo... Dzeko è l'unico da non toccare. Mi aspetto Smalling da un momento all'altro, non mi spiego perché non sia ancora arrivato (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il mio auspicio è che il 19 Fonseca possa presentare questa squadra: Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez, per ora Florenzi, Veretout, Diawara, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)