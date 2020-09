Calciomercato Roma: Kolarov a Milano per le visite mediche con l'Inter (FOTO e VIDEO)

Pronto a lasciare la Roma dopo tre anni per trasferirsi alla corte di Conte all'Inter, che dopo la sconfitta in finale di Europa League oggi si è ritrovata ad Appiano Gentile per effettuare i tamponi prima del via agli allenamenti, è atteso a Milano Aleksandar Kolarov. Ai giallorossi andrà un milione più 500 euro di bonus.

Il terzino, impegnato ieri con la Serbia, è atterrato a Linate con un volo privato ed oggi sosterrà la prima parte delle visite mediche, che concluderà domani. A seguire la firma sul contratto. A mostrare le immagini del suo arrivo il giornalista di Tuttomercatoweb.com.