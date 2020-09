Olanda-Italia: Zaniolo e Spinazzola dal 1' (FOTO)

Dopo il pareggio contro la Bosnia di Dzeko, secondo impegno di Nations League per l'Italia di Roberto Mancini, impegnata ad Amsterdam contro l'Olanda. 4-3-3 per il ct jesino, che sceglie dal primo minuto i giallorossi Zaniolo e Spinazzola. Il talento classe '99 partirà nei 3 d'attacco. Questa la formazione:

