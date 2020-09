-5 a Verona-Roma, 3 settimane di stop per Perotti. Milik sempre più vicino ai giallorossi, Jesus e Karsdorp verso il Genoa

Comincia la settimana di preparazione alla prima sfida di campionato per la Roma, quella contro l'Hellas Verona: Carles Perez e Pedro si allenano in gruppo, mentre Justin Kluivert scalda i motori dopo essere finalmente risultato negativo al tampone. Brutte notizie, invece, su Diego Perotti: per il trequartista si parla di circa tre settimane di stop in seguito all'infortunio rimediato nel corso dell'amichevole col Cagliari.

Sul mercato resta calda la pista Genoa sia per Juan Jesus che per Rick Karsdorp, mentre circola l'indiscrezione di un concreto interesse del Leicester per Cengiz Under. Acquisti: resta caldo il nome di Milik e torna a circolare quello di Mandzukic.

