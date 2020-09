Smalling, lo United dice no: l'alternativa è Kumbulla

La risposta per Smalling è arrivata ieri pomeriggio. Il Manchester United ha rifiutato i 9,5milioni più 2 di bonus proposti dalla Roma, continuando a chiederne 20. Trattativa saltata? No, a tal punto che entro mercoledì a Trigoria proveranno a formulare un’offerta diversa, dovendo inevitabilmente alzare il cash.

Il problema è che il campionato inizia sabato e Fonseca, senza difensori, è per ora costretto a virare sul 4-2-3-1, abbandonando temporaneamente la difesa a tre. Se la trattativa non si sblocca, pronto il piano B: a Trigoria seguono l’evolversi della trattativa tra il Verona e l’Inter (Lazio ad oggi defilata) per Kumbulla.

Ieri è tornato a circolare anche il nome di Izzo, proposto da Raiola lo scorso 27 agosto in occasione della sua visita a Trigoria il giorno del raduno. È un profilo che la Roma ha valutato ma che appare fuori dai radar se non saranno piazzati Jesus e Fazio. E al momento, le possibilità che i due restino sono altissime. In uscita invece Santon e Perotti: per entrambi resta in piedi la pista Besiktas.

