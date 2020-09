Calciomercato Roma: per l'attacco c'è l'idea Mandzukic, può arrivare se si sblocca l'affare Milik

Una vecchia idea che può tornare attuale per la Roma. Secondo le ultime indiscrezioni il club giallorosso sta pensando a Mario Mandzukic come rinforzo per l'attacco. L'ex attaccante della Juve, nell'ultima stagione all'Al-Duhail, attualmente è svincolato ed è seguito anche dalla Lokomotiv Mosca. Il nodo principale riguarda l'ingaggio: in Qatar guadagnava 6 milioni, per tornare in Italia il giocatore sarebbe disposto a rivedere molto al ribasso le sue richieste. Un possibile affare che ha maggiori possibilità di concretizzarsi se si sbloccasse l'affare Milik e se soprattutto si concretizzerà la cessione di Edin Dzeko alla Juve.

