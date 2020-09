Calciomercato Roma, Karsdorp molto vicino al Genoa

La Roma prosegue il proprio lavoro sul mercato per cercare di sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi in uscita ce ne sono molti nel reparto difensivo, in particolare quello di Kardosrp che secondo quanto riportato dal portale di calciomercato sarebbe vicino al trasferimento al Genoa. Il terzino olandese era vicino all'Atalanta ma poi al momento della firma è mancato l'accordo con l'agente in merito alle commissioni. Vicino al Genoa sembra essere anche Juan Jesus, per cui la Roma continua a trattare con i liguri per il prezzo del cartellino.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE