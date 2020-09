BIAFORA: "Al-Baker smentisce i contatti con Friedkin" - PARISI: "Ad oggi Roma più debole della scorsa stagione" - RENGA: "Urgono rinforzi in difesa"

A meno di una settima dall'inizio del campionato, sulle frequenze radiofoniche giallorosse si cerca di fare il punto della situazione in casa Roma. Giovanni Parisi sottolinea un'involuzione dal punto di vista della qualità in rosa: "Ad oggi, senza Smalling, Zaniolo e Kolarov, la Roma è più debole di quella della scorsa stagione". Roberto Renga parla delle priortà e degli obiettivi da cercare di raggiungere prima della fine del mercato: "La notizia del possible arrivo di Izzo è positiva, alla Roma urgono rinforzi in difesa soprattutto alla luce di quello che abbiamo visto durante le amichevoli. Se non dovesse arrivare nessuno Fonseca sarà costretto a tornare alla difesa a 4". Filippo Biafora invece commenta l'indiscrezione che vedrebbe un fondo del Kuwait interessato ad entrare nella Roma come socio di minoranza: "Una tv araba ha riportato un virgolettato di Al-Baker su contatti già avvenuti con Friedkin, lui precisa che ha solo avuto l'informazione che Friedkin cerca soci di minoranza e che eventualmente se Friedkin volesse parlare con lui e il suo gruppo le porte sarebbero aperte. Ad ora smentisce qualsiasi contatto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

La Roma deve fare i conti con l’assenza di Zaniolo, ma per ora la società si sta concentrando sui rinforzi per la difesa (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La trattativa per Milik sta andando avanti. La distanza tra il giocatore e la Roma non è importante. 4,5 richiesta da parte dell'entourage di Milik 5 netti. Al momento però, non c'è un incontro in programma tra i club (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La società deve iniziare ad accelerare sul mercato. Mi duole dirlo ma la Roma in questo momento ha un problema portiere: Pau Lopez è in difficoltà mentale e tecnica e non so quanto tu possa farci affidamento. Con Izzo e Smalling sistemeresti la difesa in maniera importante. Ad oggi, senza Smalling, Zaniolo e Kolarov, la Roma è più debole di quella della scorsa stagione (GIOVANNI PARISI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La notizia del possible arrivo di Izzo è positiva, alla Roma urgono rinforzi in difesa soprattutto alla luce di quello che abbiamo visto durante le amichevoli. Se non dovesse arrivare nessuno Fonseca sarà costretto a tornare alla difesa a 4 (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Una tv araba ha riportato un virgolettato di Al-Baker su contatti già avvenuti con Friedkin, lui precisa che ha solo avuto l'informazione che Friedkin cerca soci di minoranza e che eventualmente se Friedkin volesse parlare con lui e il suo gruppo le porte sarebbero aperte. Ad ora smentisce qualsiasi contatto (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Alla Roma servono giocatori in difesa, ma ha lasciato partire Florenzi. Questa è una cosa molto grave. Se Florenzi può giocare nel Psg perché non poteva rimanere alla Roma? (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per la Roma la priorità assoluta deve essere il rientro di Smalling (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Qui si parla di Izzo e Smalling come arrivi sicuri per la difesa della Roma, ma fino ad ora di acquisti non se ne è visto nessuno. Ibanez non è pronto per fare il titolare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)