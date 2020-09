Calciomercato Roma, contatti continui con il Napoli per Milik: accordo vicino. Ore decisive anche per Dzeko alla Juve

La Roma è sempre più forte su Arek Milik. . Come riporta l'emittente radiofonica, partner ufficiale del club azzurro, sarebbe vicino un accordo tra Roma e Napoli sulla base di 25 milioni di euro e 5 di bonus. I contatti sono costanti, l’obiettivo è chiudere nel tempo più breve possibile. Se ci sarà il via libera, Dzeko a quel punto potrebbe trasferirsi a Torino, dove lo aspettano Pirlo e la Juventus.

(Radio Kiss Kiss)

Conferme sullo stato avanzato in cui verserebbe la trattativa per portare Arkadiusz Milik alla Roma. E' Eleonora Trotta a parlare di "ore decisive" sia per quanto riguarda il trasferimento del polacco nella Capitale che per il conseguente passaggio di Edin Dzeko alla Juventus.