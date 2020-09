FOTO - Trigoria, stretching e corsa per chi ha giocato contro il Cagliari. Lavoro fisico e tattica per il resto del gruppo

La Roma agli ordini di mister Paulo Fonseca è tornata in campo questa mattina alle ore 10:00 a Trigoria per preparare al meglio la prima giornata di Serie A, in programma sabato contro l'Hellas Verona. I giallorossi che sono scesi in campo contro il Cagliari hanno svolto lavori di stretching e corsa per scaricare, mentre tutti gli altri dopo aver svolto un intenso lavoro fisico hanno preso parte a esercizi di tattica nella parte finale della seduta.