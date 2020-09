Villa Stuart, esami per Perotti. Kluivert negativo al tampone: visita per tornare ad allenarsi

Oggi si conoscerà l'entità dell'infortunio di Diego Perotti. Stamattina infatti l'argentino si è recato a Villa Stuart per sottoporsi ad alcuni esami strumentali per valutare la gravità del problema muscolare accusato durante l'amichevole giocata sabato scorso a Cagliari. Oltre a Perotti, anche Kluivert è presente in clinica: l'olandese infatti è risultato negativo al doppio tampone per il Covid-19 e sta svolgendo la visita per ottenere l'idoneità per tornare ad allenarsi con i compagni già da domani.

#Perotti e #Kluivert a Villa Stuart. Esami strumentali per l’argentino per l’infortunio subìto a #Cagliari. Buone notizie per Kluivert: doppio tampone negativo, oggi la visita medica per tornare domani a #Trigoria. #ASRoma pic.twitter.com/URGyaj7tTZ — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 14, 2020