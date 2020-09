Roma, Fienga negativo anche al secondo tampone. Ora potrà incontrare Dan e Ryan Friedkin

Guido Fienga, Ceo della Roma, è risultato positivo al secondo tampone effettuato in tre giorni. L'amministratore delegato era in isolamento fiduciario dopo che era entrato in contatto, in maniera non diretta, con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19. Fienga dopo il tampone di venerdì e quello della giornata di oggi è risultato sempre negativo, per questo motivo potrà preparasi a incontrare il nuovo proprietario giallorosso Dan Friedkin, che in questi giorni si trova nella Capitale per lavorare al fianco della squadra in vista dell'inizio della stagione.