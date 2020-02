Vigilia di Roma-Gent. Fonseca: "La pressione non è un problema". Smalling: "Dobbiamo migliorare e portare qui una mentalità vincente". Diawara si allena ancora con il gruppo

La Roma è pronta a scendere in campo domani sera allo stadio Olimpico contro il Gent nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Nella giornata di oggi a Trigoria la squadra ha svolto la rifinitura a cui ha preso parte anche Amadou Diawara, che però è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Fonseca insieme anche a Cetin, che oggi non si è allenato con la squadra a causa di un colpo rimediato lunedì in allenamento.

Proprio il tecnico portoghese ha svolto oggi la consueta conferenza stampa pre-match: "Mi preoccupo solo di quello che dobbiamo fare per vincere la partita. Abbiamo lavorato bene in settimana, domani affrontiamo una squadra forte. Ma in questa settimana abbiamo avuto segnali che la squadra sta meglio ed è preparata". Con lui ha parlato anche Chris Smalling: "Fino a Natale abbiamo fatto bene. Noi giocatori ci assumiamo la responsabilità, abbiamo analizzato gli aspetti di gioco sia a livello individuale che collettivo, i risultati non sono stati buoni nell'ultimo mese. Dobbiamo lavorare per far sì che questo sia stato un passaggio a vuoto".

