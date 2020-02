SMALLING: "Lavoriamo sull'equilibrio difensivo. Con Gent e Lecce per ripartire"

ROMA TV - Dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa al fianco del tecnico Paulo Fonseca, il difensore inglese Chris Smalling ha parlato anche ai microfoni dell'emittente di casa giallorossa:

Domani è un'occasione per ripartire?

"La partita di domani e quella di domenica sono due grandi occasioni per tornare in carreggiata".

Sui problemi difensivi...

"Stiamo lavorando sull’equilibrio difensivo per tornare a concedere poco".

Che partita si aspetta domani?

"Il Gent è una squadra molto offensiva, abituata a dominare i match, per cui cercheremo di fargli male".