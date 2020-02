Roma: Friedkin ha concluso la due diligence, firma tra una settimana

MILANOFINANZA.IT (R. SOMMELLA) - Come fa sapere il sito del giornale economico, continuano i passi avanti nella trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per il passaggio di proprietà della Roma. La due diligence è "tecnicamente conclusa", si passerà dunque a stilare un memorandum of understanding prima di poter apporre la firma definitiva all'affare, attesa nei primi giorni della prossima settimana.

Attualmente, si continua, alla Consob non è arrivato ancora nessun protagonista della vicenda per illustrare l'operazione e ottenere le necessarie autorizzazioni.

