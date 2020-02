FOCOLARI: "Vincere l'Europa League? Bisogna riprendersi, non sognare..." - BALZANI: "Fonseca rischia di percorrere la stessa strada di Di Francesco"

Gent e Lecce per rialzare la testa. Nel mirino l'Europa League con la Roma che ospita domani all'Olimpico la squadra belga: "Vincere l'Europa League? Adesso bisogna pensare a riprendersi, non ai sogni. Perché bisogna fare certi discorsi, prendendo in giro la gente, quando mancano nove partite?", il pensiero di Furio Focolari. "I senatori si arrabbiano con Fonseca? Lo facessero anche in campo risolvendo le partite", il punto Fernando Orsi.

"Fonseca rischia di percorrere lo stesso percorso di Di Francesco", chiosa Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Sul fronte Smalling bisogna aspettare il cambio societario e capire come sarà organizzata la Roma della prossima stagione. Nel frattempo diversi club hanno manifestato interesse per il centrale con il Manchester United, con cui i giallorossi devono ancora trovare un accordo per il riscatto (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non capisco perché il tormentone di questa mattina sia la Roma che va a vincere l'Europa League. In questo momento io mi concentrerei principalmente sul campionato: nelle prossime tre partite bisogna portare a casa almeno 7 punti (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Vincere l'Europa League? Adesso bisogna pensare a riprendersi, non ai sogni. Perché bisogna fare certi discorsi, prendendo in giro la gente, quando mancano nove partite? Neanche la Juve riuscì a vincere l'Europa League. Questi discorsi ad oggi non hanno senso, prima la squadra deve tornare ai livelli che le competono (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Di solito a Roma gli allenatori vengono bruciati al secondo anno, Fonseca intorno ha già un clima da secondo anno (ANDREA DI CARO, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha ancora l'opportunità di mettere pressione all'Atalanta, la lotta al quarto posto non è per forza chiusa, per tenerla aperta però è necessario fare 9 punti nelle prossime tre partite. I giallorossi non possono perdere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

I senatori si arrabbiano con Fonseca? Lo facessero anche in campo risolvendo le partite (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Si parla di vincere l'Europa League per qualificarsi alla Champions, ma per me ora come ora la Roma non vince nemmeno domenica prossima contro il Lecce... (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Fonseca rischia di percorrere lo stesso percorso di Di Francesco, e una società seria non dovrebbe permettere questo, soprattutto se a fare la fronda sono pochi calciatori. Una società dovrebbe imporsi, il problema è che a Roma in questo momento la società non c’è. I giocatori non capiscono il gioco di Fonseca? State una settimana in ritiro così lo capite. In questo contesto vincere giovedì diventa difficile, ma non per l’avversario, quanto per il clima che c’è a Trigoria. Il problema in questo momento è la Roma e lo sarà finché non si risolverà questa questione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Penso sia in atto uno scaricabarile tra giocatori e allenatore, questa è la prima preoccupante considerazione. Problema tattico? Come mai la squadra allora, tutto d’un tratto, non sa fare il gioco di Fonseca? Dire che è solo un problema tattico è una spiegazione insufficiente. Cosa c’entra la tattica con tutti gli errori individuali che ci hanno fatto subire tonnellate di gol? Nulla (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)