Trigoria: riscaldamento e lavoro tecnico per la squadra. Out Cetin, Diawara col gruppo (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - La Roma scende in campo per la seduta di rifinitura alla vigilia della gara col Gent, valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Paulo Fonseca, al termine dell'allenamento, parlerà in conferenza stampa (ore 13.15), mentre nel pomeriggio saranno i belgi, all'Olimpico, a terminare i preparativi per la gara di domani.

11.25 - La squadra prosegue la fase di warm-up.

11.22 - Prima di passare al lavoro col pallone, Fonseca controlla che i numeri siano quelli corretti per poi iniziare i canonici rondos 6 contro 2.

11.15 - La seduta inizia con un'attivazione a secco. Prima del via, colloquio tra Fonseca e Pau Lopez. Diawara lavora regolarmente col gruppo, utilizzando una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, mentre Cetin è indisponibile per una botta rimediata nell'allenamento di domenica. Lavoro a parte per Jesus, escluso dalla lista Uefa e quindi inutilizzabile domani.

11.10 - I giocatori raggiungono il terreno di gioco.