Calciomercato Roma: retroscena Haaland. Nela: "Un ex calciatore giallorosso lo propose a Monchi due anni fa..."

CENTRO SUONO SPORT - Classe 2000, Erling Haaland non smette di stupire e segnare prima con la maglia del Salisburgo, ora con il Borussia Dortmund: ieri, infatti, il centravanti norvegese è stato protagonista di una doppietta negli ottavi di Champions League contro il Psg. Come circolato già in passato, oggi è Sebino Nela a confermare i rumors degli scorsi mesi: "Due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland: costava 4 milioni, la società scartò l'ipotesi e lo prese il Salisburgo", le parole del dirigente della Roma Femminile all'emittente sportiva.