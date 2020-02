Coppa Italia Primavera, ROMA-HELLAS VERONA 3-1 (25’ Lucas, 41’ Riccardi, 47’ D’Orazio, 51’ Calafiori): segui in tempo reale. Uno-due micidiale dei giallorossi a cui serve una rete per qualificarsi

LAROMA24.IT - Al "Tre Fontane" la Roma Primavera affronta alle 14 l'Hellas Verona nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ai giallorossi di Alberto De Rossi servirà un'impresa per ribaltare il 2-0 dell'andata in favore degli scaligeri e staccare il pass per la finale della competizione.

IL TABELLINO

ROMA: Zamarion; Parodi, Buttaro, Bianda, Calafiori; Bove (46’ Zalewski), Nigro, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D'Orazio.

A disp.: Boer, Pleśnierowicz, Codou, Semeraro, Simonetti, Tripi, Providence, Ciervo, Darboe, Tomassini, Bamba.

All.: De Rossi.

HELLAS VERONA: Wehbi Anzar; Gresele, Bracelli, Calabrese, Corradini; Brandi, Lucas Felippe, Udogie; Jocic; Sane, Yeboah Ankrah (54’ Bertini).

A disp.: Ciężkowski, Bernardinello, Silvinho Esajas, Ilie, Agbugui, Turra, Pierobon, Amayah.

All.: Corrent.

Arbitro: Gariglio. Assistenti: Massimino-Gualtieri.

Reti: 25’ Lucas, 41’ Riccardi, 47’ D’Orazio, 51’ Calafiori

Note: ammoniti: Jocic (V); Parodi, D’Orazio (R)

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

61' - Dopo un batti e ribatti in area miracolo di Zamarion sul sinistro ravvicinato di Sane a botta sicura.

51’ - GOL DELLA ROMA! Straordinario sinistro dal limite dell’area di Calafiori che trova l’angolo alla sinistra di Wehbi e fa sperare ancora i giallorossi

47’ - GOL DELLA ROMA! Percussione palla al piede di Riccardi che mette in mezzo per D'Orazio che dai pressi del dischetto del calcio di rigore gialloblù calcia a rete al volo battendo Wehbi nell'angolino basso alla sinistra della porta gialloblù.

46’ - Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

46’ - Finisce il primo tempo

46’ - Bravo Zamarion a respingere una conclusione di Sane con il sinistro

41’ - GOL DELLA ROMA! Pareggio dei giallorossi con Riccardi che, prima si fa parare il calcio di rigore da Wehbi, ma poi sulla ribattuta è bravo a trovare il gol che rimette in partita la Roma

40’ - Rigore per la Roma! Fallo di Gresele su D’Orazio: l’arbitro indica il dischetto

27' - Ammonito Parodi nella Roma per un fallo ai danni di Udogie.

25' - Gol del Verona. Sane serve un preciso rasoterra al centro per Lucas Felippe che controlla e calcia a rete con un bel rasoterra ad incrociare che supera Zamarion.

17' - Ci prova D'Orazio dai 20 metri, ma il suo rasoterra è bloccato a terra dall'estremo difensore gialloblù, Wehbi Anzar.

14’ - Primo cartellino giallo del match per Jocic del Verona dopo un fallo ai danni di Parodi

10’ - La Roma fa la partita ma non trova spazi tra le maglie della difesa avversaria

1’ - Inizia il match