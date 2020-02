Conferenza stampa, Thorup: "Roma tra le migliori squadre d'Europa nonostante il momento. Giocheremo all'attacco" - Odjidja-Ofoe: "Possiamo tornare a casa con un buon risultato" (FOTO)

Dopo Paulo Fonseca, è il turno di Jess Thorup, allenatore del Gent, a parlare in conferenza stampa dall'Olimpico prima dell'allenamento di rifinitura della squadra. La Roma affronterà domani sera il club belga, arrivato nel primo pomeriggio nella Capitale. Al suo fianco il capitano Vadis Odjidja-Ofoe. Il loro intervento:

L'INTERVENTO DI THORUP

"Giocare l'Europa League è speciale per tutti, è una partita importante per tutti. Affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa. Se guardiamo indietro nei mesi c'era sconforto, invece abbiamo lottato insieme, ci siamo ricompattati. A volte dalle sconfitte si impara. Adesso è un piacere vedere il gruppo unito e compatto, con questo spirito di squadra che si è creato e che ci ha permesso di superare il girone. La Roma è una delle migliori squadre d'Europa nonostante non stia attraversando un buon momento. Domani è importante fare un gol. Se guardiamo il potenziale offensivo della Roma ci rendiamo conto del calibro degli avversari, quindi non sarà facile non incassare gol, ma faremo ciò che ci riesce meglio, cioè giocare all'attacco e cercare di segnare un gol".

Non cambierà la sua filosofia di gioco domani?

"Abbiamo una mentalità offensiva, è il nostro punto di forza, non vogliamo snaturarci. Ma sappiamo di giocare fuori casa e molto probabilmente non avremo la palla per più della metà della partita. Dovremo pensare a difenderci, non intendo solo la difesa. Quanto più saremo compatti, tanto più saremo pericolosi in ripartenza".

Depoitre sarà a disposizione?

"Ha viaggiato con noi. Non sono in grado di dirlo ora, si allenerà questa sera. Non gioca una partita completa da oltre tre settimane, un discorso è essere pronti sul piano fisico, un altro sul piano mentale. Vedremo la rifinitura, decideremo domani se giocherà, andrà in panchina o in tribuna".

Cosa pensa del momento della Roma?

"Ho visto diverse partite della Roma, compresa l'ultima a Bergamo dove ero presente sugli spalti. I giocatori sono tra i migliori d'Europa, la sensazione è quella di una squadra che quando non vince, perde fiducia. Forse le manca questo in questo momento, ma io sono concentrato sulla mia squadra".

Le ha parlato di Gent come 'squadra rivelazione', ma molti pensano sia possibile superare il turno. Che ne pensa?

"Mi fa piacere che molti intorno al club abbiano fiducia, noi crediamo che tutto sia possibile altrimenti saremmo rimasti a casa. Guardando la classifica delle squadre con bilancio europeo più alto, la Roma è intorno al 13-14esimo posto, di solito i soldi che si investono incidono all'80%. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma nel calcio tutto è possibile e il fattore fiducia conta molto".

L'INTERVENTO DI ODJIDJA-OFOE

Niangbo ha affrontato la Roma con la maglia del Wolfsberger, vi ha detto come affrontare i giallorossi?

"E' una partita che abbiamo seguito, ma nessuna informazione dettagliata".

Con quale stato d'animo la squadra si appresta ad affrontare la partita?

"Le competizioni europee sono sempre speciali, diverse dal campionato. Ci teniamo molto, vogliamo continuare sulla nostra strada e vivere una bella serata, siamo consapevoli che possiamo tornare a casa con un buon risultato".

Lei ha già affrontato la Juventus quanto è difficile giocare contro le squadre italiane?

"Le squadre italiane, in particolare la Juventus è fortissima, bisogna adattarsi all'avversario. Domani dovremo fare il nostro gioco e partita, essere concentrati per 90 minuti e dovremo cercare di sfruttare le occasioni in ripartenza".