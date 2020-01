Zappacosta torna a correre dopo l'infortunio. Fonseca dice 'no' allo scambio Under-Suso. Conti: "Bravi il mister e Petrachi"

La Roma continua a lavorare in vista della partita di domenica sera contro la Juventus. Fonseca può tirare un sospiro di sollievo per aver recuperato Nicolò Zaniolo, che sarà a disposizione per la sfida contro i bianconeri. Intanto a Trigoria dopo l'infortunio è tornato a correre sul campo Davide Zappacosta, il recupero prosegue bene per il terzino giallorosso.

Sul fronte mercato intanto Petrachi sta lavorando alle uscite, con i nomi di Fazio e Juan Jesus che sono stati protagonisti della giornata dopo che il ds giallorosso ha rifiutato per loro un'offerta dalla Cina. Fonseca nel frattempo blocca la possibile trattativa per uno scambio Under-Suso con il Milan.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - DAVIDE CONTRO GOLIA. SGARBI, BEFFE E GOL: È IL ROMA-JUVENTUS DI FLORENZI E RONALDO

LEGGO - TOTTI PRO-VIERI, UN ALTRO LIKE CONTESTATO

TUTTOSPORT - BEFFA PER CAIRO? CASO PETRACHI VERSO L'ARCHIVIAZIONE

GASPORT - VUCINIC: "LA MIA ROMA ERA PIÙ FORTE MA STIMO MOLTO FONSECA. LUI E PETRACHI HANNO INIZIATO UN LAVORO INTRIGANTE"

TUTTOSPORT - ZANIOLO CORRE PER LA JUVE

TRIGORIA: ZAPPACOSTA TORNA A CORRERE DOPO L'OPERAZIONE AL CROCIATO. IL SOSTEGNO DI MORATA: "ANDIAMO!" (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: PETRACHI RIFIUTA UN'OFFERTA CINESE PER FAZIO E JUAN JESUS

CALCIOMERCATO ROMA, PROPOSTO LO SCAMBIO SUSO-UNDER CON POSSIBILE INSERIMENTO DI FAZIO: 'NO' SECCO DI FONSECA

TRIGORIA: SALA VIDEO, TATTICA ED ESERCITAZIONI SU PALLE INATTIVE. LAVORO IN PALESTRA PER SPINAZZOLA, INDIVIDUALE PER KLUIVERT (FOTO)

BRUNO CONTI: "COMPLIMENTI A PETRACHI E FONSECA. LA ROMA STA FACENDO BENE"

ROMA, BRUNO PERES SCEGLIE LA NUMERO 33

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO