Calciomercato Roma, proposto lo scambio Suso-Under con possibile inserimento di Fazio: 'no' secco di Fonseca

Un intreccio di mercato affascinante quello proposto da alcuni intermediari alla Roma: uno scambio Suso-Cengiz Under con il Milan, con il possibile inserimento in trattativa di altri calciatori, tra i quali Fazio. La notizia della possibilità di uno scambio era già circolata nella giornata di ieri, ma stando a quanto riportato da Matteo De Santis, giornalista de La Stampa, Paulo Fonseca avrebbe posto il suo veto all'operazione.

— Matteo De Santis (@matteodesant) January 10, 2020