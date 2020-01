Calciomercato Roma, interesse per Suso: possibile scambio con Under

Col mercato in corso, anche la Roma è alle ricerca di rinforzi per puntellare la rosa di Fonseca. Come riporta su Twitter il giornalista Nicolò Schira, al club giallorosso piace Suso del Milan, già accostato nelle precedenti finestre di mercato. E' in piedi l'ipotesi di uno scambio con Cengiz Under, esterno turco classe '97.

Resta, però, Matteo Politano dell'Inter la prima scelta di Maldini.