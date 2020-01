Zaniolo corre per la Juve

Zaniolo è pronto per affrontare la Juventus, la squadra per cui faceva il tifo da bambino. Il numero 22 giallorosso si è allenato in gruppo e domenica sarà regolarmente a disposizione di Fonseca. Che Zaniolo piaccia al club bianconero non è un mistero, come dimostra il 'pizzino' lasciato da Paratici in un ristorante milanese alcuni mesi fa. Anche in estate la Vecchia Signora ha sondato il terreno, prima che Nicolò firmasse il rinnovo fino al 2024. Oggi Zaniolo si è preso la Roma, ha quattro anni di contratto e - considerando l'imminente ingresso di Friedkin come socio di maggioranza del club - appare davvero difficile che possa essere sacrificato in estate sull'altare delle plusvalenze.

(Tuttosport)