Roma, Bruno Peres sceglie la numero 33

Seconda occasione in maglia giallorossa per Bruno Peres, ritornato in questi giorni dopo il presito in Brasile. Mentre si allena per tornare in forma e a disposizione per mister Fonseca, il terzino destro ha scelto la maglia numero 33, che sarà così indossata fino alla fine della stagione. Petrachi ha deciso di voler dare una chance all'ex Torino che sarà valutato. Non ci sono margini di errore, però, visto che in caso di sbagli Peres sarà messo sul mercato.