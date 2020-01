MELLI: "Difficile che l'attacco della Roma possa impensierire la difesa bianconera" - AUSTINI: "I giallorossi non faranno da vittima sacrificale"

A due giorni dalla sfida della Roma contro la Juventus, ed è proprio la partita che si giocherà domenica sera all'Olimpico a tenere banco nelle discussioni radiofoniche dell'etere romano. "Sarà molto complicato, ma i giallorossi hanno le qualità per mettere in difficoltà la Juve", il parere di Roberto Pruzzo. Per Roberto Renga "La gara dell'Olimpico sarà meno squilibrata si possa pensare".

Considerazione di carattere più generale quella espressa da Franco Melli: "La Roma non è più la candidata numero uno ad insidiare i bianconeri e questo si riflette anche sull’enfasi che c’è intorno alla partita".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Pallotta si rimprovera la scelta di Monchi: per il presidente è stato il ds spagnolo la causa dei maggiori errori commessi dalla Roma. Pallotta avrebbe voluto tanto Paratici al posto di Monchi ma non se ne fece nulla (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La sconfitta col Torino ha lasciato delusione, contro la Juventus servirà un’altra Roma per fare un risultato positivo. I bianconeri sono in salute, con un Ronaldo reduce da una tripletta. Sarà molto complicato ma i giallorossi hanno le qualità per mettere in difficoltà la Juve (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tra oggi e domani si conosceranno meglio le condizioni di Higuain ma comunque la squadra di Sarri arriva in forma all’Olimpico. A testimonianza di questo ci sono i quattro gol segnati nell’ultima giornata e la tripletta di Ronaldo (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Confido molto nella reazione del gruppo e di Fonseca dopo la sconfitta con il Torino. Sarà importante fare bene anche perché i prossimi venti giorni saranno fondamentali: fra Juve, Parma, Genoa e Lazio la Roma si gioca una fetta importantissima di stagione e si capirà dove può realmente arrivare questa squadra (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Juventus ha subito 17 gol contro i 19 subiti dalla Roma. La gara dell’Olimpico sarà meno squilibrata di quanto si possa pensare. Mi aspetto la stessa Roma vista prima della sosta. Uno dei duelli chiave potrebbe essere Zaniolo contro Alex Sandro (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

E’ una Juventus meno impressionante rispetto a quella delle ultime stagioni: credo che la Roma se la possa giocare, non arriva a questa partita da vittima sacrificale (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi riesce difficile immaginare che le soluzioni offensive della Roma possano impensierire la difesa dalla Juventus. La Roma non ha più l’appeal degli ultimi anni, non è più la candidata numero uno ad insidiare i bianconeri e questo si riflette anche sull’enfasi che c’è intorno alla partita (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nella rosa della Roma di oggi faccio fatica a trovare un giocatore che possa giocare titolare con certezza in quella della Juventus (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5 - Te La Do Io Tokyo)