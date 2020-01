Beffa per Cairo? Caso Petrachi verso l'archiviazione

"Petrachi? Non l'ho visto...". Urbano Cairo aveva dribblato così le domande dei giornalisti in zona mista allo Stadio Olimpico dopo il successo del suo Torino sulla Roma. Forse il patron granata aveva già percepito l'umore attorno al caso nato la scorsa estate che ha coinvolto il suo ex ds. Stando a quanto trapela, la Procura Federale va verso l'archiviazione per l'indagine che vedeva Petrachi sospettato di lavorare già per la Roma la scorsa estate, quando era ancora sotto contratto con il Toro.

Inchiesta che era partita proprio dalle dichiarazioni di Petrachi sulla trattativa per il rinnovo di Edin Dzeko. "Un lapsus": Petrachi si espresse così nell'audizione dello scorso 21 ottobre. Si parlava di una semplice multa, con il rischio di un'inibizione. Ora, complice anche l'avvicendamento ai vertici della Procura (dopo le dimissioni di Pecoraro ora è guidata dal vicevicario Giuseppe Chiné), potrebbe non rischiare nulla.

(tuttosport)