Calciomercato Roma: Petrachi rifiuta un’offerta cinese per Fazio e Juan Jesus

Il mercato della Roma è in standby fino a quando Petrachi non riuscirà a cedere qualche giocatore che non rientra nei piani di Paulo Fonseca. Potrebbe essere il caso di Fazio e Juan Jesus, per i quali peró, come riporta il sito del quotidiano sportivo, il ds è stato costretto a dire no alla proposta di un club cinese che ha richiesto uno dei due centrali tramite intermediari. La Roma, contenta di abbassare il tetto ingaggi, è stata costretta a rifiutare la trattativa poiché il club cinese era intenzionato a pagare soltanto lo stipendio di uno dei due giocatori (di poco superiore rispetto a quanto percepito dal brasiliano e dall’argentino alla Roma), non invece il costo del cartellino.

(corrieredellosport.it)

