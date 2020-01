Vigilia di Roma-Lazio, i tifosi caricano la squadra a Trigoria. Fonseca: "Lotteremo per loro, hanno una passione unica". Trovato l'accordo con il Barcellona per Perez

Un ambiente decisamente ricompattato quello romanista alla viglia della sfida contro la Lazio: circa 800 tifosi giallorossi si sono recati, in mattinata, al centro sportivo di Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby. Colpito dalla manifestazione d'affetto dei sostenitori della Roma anche Paulo Fonseca, che ha risposto alle domande dei cronisti nella consueta conferenza stampa prepartita ed ha anche speso alcune parole su Instagram per ringraziare il popolo romanista.

Novità sul fronte mercato: Carles Perez del Barcellona si avvicina: trovato l'accordo tra i club, da limare le distanze con l'agente del giocatore. Sembra invece sfumare la possibilità di arrivare a Villar, su cui il Valencia eserciterà la propria opzione.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

TRIGORIA, STRISCIONE CONTRO ZANIOLO: "COME ROCCA, ZOPPO DE ROMA" (FOTO E VIDEO)

LIVE - TRIGORIA, I TIFOSI CARICANO LA SQUADRA: "IMPEGNO, SUDORE E RISPETTO PER LA MAGLIA" (FOTO E VIDEO)

FONSECA: "VOGLIO UNA ROMA CORAGGIOSA E SENZA PAURA. PER ESSERE UN VINCENTE BISOGNA CONVIVERE CON LA PRESSIONE"

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: "LOTTEREMO PER I TIFOSI, VINCERA' CHI GIOCHERA' MEGLIO. LA MIA ROMA HA SEMPRE GIOCATO CON CORAGGIO. E ARRIVERA' UN ESTERNO"

ROMA-LAZIO: LE INFORMAZIONI PER I TIFOSI IN VISTA DEL DERBY. CANCELLI APERTI ALLE 15.30

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: IL VALENCIA VERSA UN MILIONE ALL'ELCHE E SI ASSICURA VILLAR

INSTAGRAM, FONSECA RINGRAZIA I TIFOSI: "SIETE IL 12° UOMO, LA VOSTRA PASSIONE E' UNICA. MAI SENTITA UN'EMOZIONE DEL GENERE IN CARRIERA" (VIDEO)

ESCLUSIVA LR24 - CALCIOMERCATO ROMA: SU CARLES PEREZ ROMA IN VANTAGGIO MA C'E' L'INTERESSE ANCHE DEL BETIS

LR24 - LA SFIDA NELLA SFIDA: PELLEGRINI VS LUIS ALBERTO

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA, TROVATO L'ACCORDO CON IL BARCELLONA PER PEREZ: PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 13 MILIONI. MANCA L'INTESA CON L'AGENTE DEL GIOCATORE

CALCIOMERCATO ROMA: CONFERMATE PER LUNEDI' LE VISITE MEDICHE DI IBANEZ

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24